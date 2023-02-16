Шторм виніс міну на берег Одеської області, її знищили військові (відео)

"Після потужного шторму, що вирував у морі кілька днів поспіль, до берегів Одеської області винесло міну, зірвану з кріплення", - йдеться у повідомленні.

Назаров зазначає, що особлива небезпека такої ситуації полягає в раптовій можливості детонації міни в будь-який момент. Це може відбутись під час перекидання міни хвилями і деформації контактних вибухачів.

"Спеціальною групою розмінування угруповання різнорідних сил ВМС ЗС України після обстеження міни було з’ясовано, що її подальше транспортування небезпечне і вона підлягає знищенню на місці", - додав спікер ОК "Південь".