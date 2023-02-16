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Шторм вынес мину на берег Одесской области, ее уничтожили военные (видео)

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Одесская область, Четверг 16 февраля 2023 19:07
Шторм вынес мину на берег Одесской области, ее уничтожили военные (видео) Фото: Шторм вынес мину на берег Одесской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, в Одесской области уничтожена морская мина, которую прибило к берегу из-за шторма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"После мощного шторма, бурлившего в море несколько дней подряд, к берегам Одесской области вынесло мину, сорванную с крепежа", - говорится в сообщении.

Назаров отмечает, что особая опасность такой ситуации заключается в внезапной возможности детонации мины в любой момент. Это может произойти при опрокидывании мины волнами и деформации контактных взрывателей.

"Специальной группой разминирования группировки разнородных сил ВМС ВС Украины после обследования мины было установлено, что ее дальнейшая транспортировка опасна и она подлежит уничтожению на месте", - добавил спикер ОК "Юг".

Напомним, что в результате шторма к побережью Одесской области вынесло якорную мину. Ее уже оперативно уничтожили.

Военно-морские силы Болгарии провели контролируемый взрыв для уничтожения дрейфующей морской мины вблизи черноморского побережья страны.

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