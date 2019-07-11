Фото: последствия шторма в Греции (dw.com)

Еще сотни людей получили трамы

Число погибших из-за шторма в Греции увеличилось до семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Ekathimerini.

По сообщениям властей, по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения, так как сильный ветер обрушился поздно в среду на северную часть Греции. По словам полиции, два чешских гражданина погибли, когда сильный ветер сдул их туристический караван в Халкидики, популярном туристическом полуострове в северной Греции, который сильнее всего пострадал от штормов.

Также в полиции отметили, что среди погибших были туристы из Чехии, Румынии и России.

По словам местных чиновников, румынская женщина и ее ребенок погибли, когда крыша ресторана обрушилась в городе Неа Плагия. Российский турист и его сын погибли в результате падения дерева возле отеля на морском курорте Потидея.

Отметим, в Греции объявили чрезвычайное положение из-за шторма. Режим ЧП ввели на полуострове Халкидики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции в результате шторма погибли 6 иностранцев. Среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.