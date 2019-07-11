В Греции в результате шторма погибли 6 иностранцев

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Среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России

На северо-востоке Греции в результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики погибли шесть отдыхающих, десятки пострадали. Об этом сообщила местная полиция, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.

По предварительной информации, пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

По крайней мере двое погибших - россияне, отец и сын, скончавшиеся в результате падения дерева неподалеку от отеля в городке Неа-Потидея.

Также сообщается об около 60-70 пострадавших, которым оказывается помощь в больницах, у большинства из них различные переломы.

В последнюю неделю штормы и ураганы обрушилась также на север Испании, юг Франции, Италию и ряд балканских стран.

Напомним, 8 июля на севере Испании сильный ливень привел к наводнению в городе Тафалья, в результате чего погиб по меньшей мере один человек - водитель, чью машину снесло водой.