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Число загиблих через шторм в Греції зросло

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 18:06
Число загиблих через шторм в Греції зросло
Фото: наслідки шторму у Греції (dw.com)

Ще сотні людей отримали трамы

Число загиблих через шторм в Греції збільшилося до семи осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Ekathimerini.

За повідомленнями влади, щонайменше семеро людей загинули і десятки отримали поранення, так як сильний вітер обрушився пізно в середу на північну частину Греції. За словами поліції, два чеських громадянина загинули, коли сильний вітер здув їх туристичний караван у Халкідікі, популярному туристичному півострові в північній Греції, який найсильніше постраждав від штормів.

Також у поліції зазначили, що серед загиблих були туристи з Чехії, Румунії та Росії.

За словами місцевих чиновників, румунська жінка і її дитина загинули, коли дах ресторану обрушився в місті Неа Плагия. Російський турист і його син загинули в результаті падіння дерева біля готелю на морському курорті Потидея.

Зазначимо, у Греції оголосили надзвичайний стан через шторм. Режим НС ввели на півострові Халкідікі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції в результаті шторму загинуло 6 іноземців. Серед загиблих туристи з Чехії, Румунії та Росії.

 

 

У Греції оголошено надзвичайний стан через шторм
Новини України евакуаціяГреціяшторм
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