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Ракетна загроза залишається актуальною. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Фото: Росія тримає у Чорному морі 4 крилатих ракети "Калібр" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У штормовому Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"З роздуванням штормової погоди угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами", - вказали українські військові.

Водночас в ОК "Південь" зазначили, що існує ймовірність виходу додаткових суден на позиції завдання ударів.

"Враховуючи всі загрози і ризики, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими та мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму й правил дій", - звернулись наші воїни до громадян.

Нагадаємо, ЗСУ зі стрілецької зброї знищили 2 російські ударні дрони у Херсонській області.

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Черное мореВійна Росії проти України