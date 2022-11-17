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Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Фото: Россия держит в Черном море 4 крылатых ракеты "Калибр" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В штормовом Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 4 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"С раздуванием штормовой погоды группировка вражеского флота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами", - указали украинские военные.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что существует вероятность выхода дополнительных судов на позиции нанесения ударов.

"Учитывая все угрозы и риски, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий", - обратились наши воины к гражданам.

Напомним, ВСУ из стрелкового оружия уничтожили 2 российских ударных дрона в Херсонской области.

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