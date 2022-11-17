ЗСУ зі стрілецької зброї знищили 2 російські ударні дрони у Херсонській області, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому та Таврійському напрямках. Українські воїни потужно б'ють по російських окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

В ОК "Південь" додали, що у Бериславському районі Херсонської області ЗСУ зі стрілецької зброї збили два ударних російських дрони.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали трофейний вертоліт Мі-24, який вони забрали у росіян під час втечі тих з півдня України.

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