Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В штормовом Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 4 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"С раздуванием штормовой погоды группировка вражеского флота уменьшена до 7 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами", - указали украинские военные.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что существует вероятность выхода дополнительных судов на позиции нанесения ударов.

"Учитывая все угрозы и риски, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий", - обратились наши воины к гражданам.