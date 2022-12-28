Шторм посилюється. Росіяни поховали свої кораблі з ракетами, що в Чорному морі

"Море на нашому боці, тому що зараз дійсно погода сприяє, шторм посилюється. Вони максимально позаводили в пункти базування корабельне угруповування, залишивши зараз на бойовому чергуванні лише 3 одиниці, наприклад, з десятьох за попередню добу і ракетоносії всі по пунктах базування", - розповіла Гуменюк.

Втім, вона зауважила, що це не привід розслаблятися, бо кораблі можуть повернутися. Оскільки це не настільки критичний шторм, який не дозволить взагалі виходити в море і виконувати завдання.

"Ми знаємо, що 2-3 години й вони можуть доєднатися. Ракетоносії споряджені, готові до застосування, просто переховуються від шторму", - зазначила Гуменюк.

На питання журналіста, скільки ракет можуть запустити російські кораблі вона відповіла, що арсенал ворога може бути вже меншим.

"Максимально те, що ми фіксували, це присутність 5 ракетоносіїв із загальним залпом до 40 ракет. Але ми знаємо, що у них були певні "проблеми" в Севастопольській бухті. Можливо, вони вже не такі потужні, але могли й відновитися. Останнім же часом ворог тримав близько 20 "Калібрів" напоготові", - наголосила Гуменюк.

При цьому вона звернула увагу, що це не основні сили, бо ці ракети війська РФ намагаються зекономити, оскільки це високоточна зброя.

"Але це засіб розосередження наших сил ППО. Та додала, що зазвичай росіяни спрямовують "Калібри" для враження української інфраструктури та засоби ППО", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що у новорічні свята від ворога можна очікувати масованих обстрілів.

Додамо, до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська спробують зробити для українців останні дні року "темними і складними" та закликав дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

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