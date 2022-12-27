Секретар РНБО попереджає, що у новорічні свята від ворога можна очікувати обстрілів
На новорічні свята дії ворога передбачити складно, проте потрібно бути готовими до чого завгодно, у тому числі до обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами секретаря РНБО, у росіян залишилось не так вже й багато ракет, тому, можливо, вони будуть їх економити і берегти для якогось іншого приводу. При цьому він заявив, що коли саме відбудеться наступний масований ракетний обстріл території України, спрогнозувати неможливо.
"Щодо обстрілів - ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде те, що інколи робить наш божевільний сусід. Ми точно знаємо, що в нього вже не так багато залишилося ракет і вистачить на масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само це усвідомлює, тому будемо думати, що він їх економитиме на наступні речі, щоб врешті-решт новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас", - зазначив Данілов.
За його словами, людям потрібно себе берегти та дотримуватися правил безпеки у будь-якому разі, коли йдеться про загрозу обстрілів на свята.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив: найближчі два-три місяці можуть стати вирішальними у війні Росії проти України.
Крім того, Данілов вважає реалістичним прогноз керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо закінчення війни до початку літа наступного року.
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