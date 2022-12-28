Шторм усиливается. Россияне спрятали свои корабли с ракетами, что находятся Черном море

"Море на нашей стороне, потому что сейчас действительно погода способствует, шторм усиливается. Они максимально позаводили в пункты базирования корабельную группировку, оставив сейчас на боевом дежурстве только 3 единицы, например, из десяти за предыдущие сутки и ракетоносители все по пунктам базирования", - рассказала Гуменюк.

Впрочем, она заметила, что это не повод расслабляться, потому что корабли могут вернуться. Поскольку это не столь критический шторм, который не позволит вообще выходить в море и выполнять задачи.

"Мы знаем, что 2-3 часа и они могут присоединиться. Ракетоносители снаряжены, готовы к применению, просто прячутся от шторма", - отметила Гуменюк.

На вопрос журналиста, сколько ракет могут запустить российские корабли, она ответила, что арсенал врага может быть уже меньше.

"Максимально то, что мы фиксировали, это присутствие 5 ракетоносителей с общим залпом до 40 ракет. Но мы знаем, что у них были определенные "проблемы" в Севастопольской бухте. Возможно, они уже не столь мощные, но могли и восстановиться. Последним же иногда враг держал около 20 "Калибров" наготове", - подчеркнула Гуменюк.

При этом она обратила внимание, что это не основные силы, потому что эти ракеты войска РФ пытаются сэкономить, поскольку это высокоточное оружие.

"Но это средство рассредоточения наших сил ПВО. Но добавила, что обычно россияне направляют "Калибры" для впечатления украинской инфраструктуры и средства ПВО", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что в новогодние праздники от врага можно ждать массированных обстрелов.

Добавим, до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска попытаются сделать для украинцев последние дни года "темными и сложными" и призвал прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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