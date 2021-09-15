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Шторм "Николас" обрушился на США: 250 тысяч домов остались без света

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США, Среда 15 сентября 2021 02:42
Шторм "Николас" обрушился на США: 250 тысяч домов остались без света Фото: шторм "Николас" обрушился на США (twitter.com/SimonStormRider)
Автор: Наталья Скороход

Тропический шторм "Николас" обрушился на Техас и Луизиану в США. В результате 250 тысяч домов остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным Национального центра ураганов, Николас усилился до урагана категории 1, перед тем, как ночью обрушиться на берег в восточной части полуострова Матагорда в Техасе со скоростью ветра 75 миль в час.

Вечером во вторник шторм находился в 50 милях к востоку от Хьюстона и медленно двигался в сторону Луизианы с ветром со скоростью 40 миль в час.

В Хьюстоне отменили занятия в школах. Также закрыли центры тестирования и вакцинации от коронавируса. Концерт Гарри Стайлса, запланированный на вечер понедельника в Хьюстоне, также пришлось отменить из-за погодной угрозы.

Синоптиков беспокоит, как медленно движется шторм. Ожидается, что в среду он должен утихнуть. Однако в четверг ожидается небольшое движение. Шторм сопровождается сильными дождями, что может вызвать наводнения.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс объявил чрезвычайное положение перед началом шторма. Мэр озера Чарльз Ник Хантер призвал жителей серьезно отнестись к шторму.

"Надежда и молитва - не лучший план игры", - сказал он.

Ожидается, что шторм также обрушится на южные районы Миссисипи и южные районы Алабамы.

Напомним, что ураган Ида привел к жертвам в США. Сообщалось о 82 погибших.

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