Шторм "Ніколас" обрушився на США: 250 тисяч будинків залишилися без світла

Тропічний шторм "Ніколас" обрушився на Техас і Луїзіану в США. В результаті 250 тисяч будинків залишилися без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За даними Національного центру ураганів, Ніколас посилився до урагану категорії 1, перед тим, як вночі обрушитися на берег у східній частині півострова Матагорда в Техасі зі швидкістю вітру 75 миль на годину.

Увечері у вівторок шторм знаходився в 50 милях на схід від Х'юстона і повільно рухався в бік Луїзіани з вітром зі швидкістю 40 миль на годину.

У Х'юстоні скасували заняття в школах. Також закрили центри тестування та вакцинації від коронавірусу. Концерт Гаррі Стайлса, запланований на вечір понеділка в Х'юстоні, також довелося скасувати через погодну загрозу.

Синоптиків турбує, як повільно рухається шторм. Очікується, що в середу він повинен вщухнути. Однак у четвер очікується невеликий рух. Шторм супроводжується сильними дощами, що може викликати повені.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс оголосив надзвичайний стан перед початком шторму. Мер озера Чарльз Нік Хантер закликав жителів серйозно поставитися до шторму.

"Надія і молитва - не найкращий план гри", - сказав він.