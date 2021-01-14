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Шторм "Филомена" укрыл снегом Испанию

Четверг 14 января 2021 10:52
Шторм "Филомена" укрыл снегом Испанию
Фото: снегопад в Испании (instagram.com/mahabub8750)
Автор: Андрей Козловский

Половина Испании и до сих пор засыпана снегом после шторма "Филомена", который обрушился на страну в минувшие выходные. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковые снимки территории Испании.

Об этом говорится на сайте ESA.

Как сообщается, снимок был сделан 12 января в 11:40 по центральноевропейскому времени со спутника Sentinel-3. На нем видно, что через два дня после шторма большая часть страны все еще покрыта снегом.

Шторм &quot;Филомена&quot; укрыл снегом Испанию

Фото: спутниковый снимок (esa.int)

Напомним, что жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных штормом "Филомена", уже стало четыре человека. Также известно, что в стране остаются заблокированными 400 магистральных трасс и дорог. В 50 регионах страны власти объявили наивысший степень опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

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