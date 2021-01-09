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Мадрид накрыли крупнейшие за последние годы снегопады

Мадрид, Суббота 09 января 2021 09:44
Мадрид накрыли крупнейшие за последние годы снегопады
Фото: снегопад в Мадриде (twitter.com/pacouceiro)
Автор: РБК-Украина

Столицу Испании Мадрид накрыли крупнейшие за последние годы снегопады, в результате ограничена работа аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере страны зафиксирован рекордный температурный минимум.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что шторм "Филомена" привел к сильному снегопаду в Мадриде. По данным местной власти, на автомагистралях М-30 и М-40 возле испанской столицы образовались большие пробки. Температура воздуха колеблется возле нуля, волонтеры Красного Креста разносили еду застрявшим водителям.

Кроме того, в связи с непогодой перенесли десятки рейсов из мадридского аэропорта Барахас. В качестве меры предосторожности были закрыты большие парки, в том числе Ретиро рядом с музеем Прадо.

Также приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.

По данным метеорологического агентства Aemet, рекордный температурный минимум -35,6 зафиксировано в городе Вега-де-Лурдес на севере Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти сотню населенных пунктов.

Также сообщалось, что среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до +10,9, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Минувший год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений в Киеве с 1881 года.

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