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Шторм "Філомена" вкрив снігом Іспанію

Четвер 14 січня 2021 10:52
Шторм "Філомена" вкрив снігом Іспанію
Фото: снігопад в Іспанії (instagram.com/mahabub8750)
Автор: Андрій Козловський

Половина Іспанії й досі засипана снігом після шторму "Філомена", який обрушився на країну на минулих вихідних. Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало супутникові знімки території Іспанії.

Про це йдеться на сайті ESA.

Як повідомляється, знімок був зроблений 12 січня о 11:40 за центральноєвропейським часом з супутника Sentinel-3. На ньому видно, що через два дні після шторму більша частина країни все ще вкрита снігом.

Шторм &quot;Філомена&quot; вкрив снігом Іспанію

Фото: супутниковий знімок (esa.int)

Нагадаємо, що жертвами потужних снігопадів в Іспанії, спричинених штормом "Філомена", вже стало чотири особи. Також відомо, що в країні лишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. У 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

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