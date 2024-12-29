Шторм у Чорному морі пошкодив загородження росіян біля Кримського мосту, - ВМС

Частина загороджень біля Кримського мосту, які збудували окупанти, вийшла з ладу. Причиною був потужний шторм у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Внаслідок штормів ще у цьому році в достатньо великій кількості вийшли з ладу, не виконують свій функціонал. Цю інформацію треба ще перевіряти. Але, за наявною інформацією, можна зробити висновки, що природа завжди втручається", - сказав він.

За словами речника, Керченська протока доволі динамічна, і при будівництві споруд окупанти намагалися це врахували. Тому росіяни будували біля Кримського мосту паралельні споруди, системи захисту та так звані "паркани".

"Сезон штормів ще не закінчився, ще як мінімум 2-3 місяці триватиме така досить сувора погода в морі", - додав Плетенчук.

Він наголосив, що такі зміни у системі загородження окупантів "цілком очікувані".