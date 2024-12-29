Шторм у Чорному морі пошкодив загородження росіян біля Кримського мосту, - ВМС
Частина загороджень біля Кримського мосту, які збудували окупанти, вийшла з ладу. Причиною був потужний шторм у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Внаслідок штормів ще у цьому році в достатньо великій кількості вийшли з ладу, не виконують свій функціонал. Цю інформацію треба ще перевіряти. Але, за наявною інформацією, можна зробити висновки, що природа завжди втручається", - сказав він.
За словами речника, Керченська протока доволі динамічна, і при будівництві споруд окупанти намагалися це врахували. Тому росіяни будували біля Кримського мосту паралельні споруди, системи захисту та так звані "паркани".
"Сезон штормів ще не закінчився, ще як мінімум 2-3 місяці триватиме така досить сувора погода в морі", - додав Плетенчук.
Він наголосив, що такі зміни у системі загородження окупантів "цілком очікувані".
Кримський міст - ціль для України
Збудований росіянами Кримський міст - це одна з головних логістичних артерій окупантів для підтримки своїх військ на півдні України.
У жовтні 2022 році СБУ провела безпрецедентну операцію, атакувавши Кримський міст. Після того росіяни намагаються убезпечити міст, зокрема будують захисні споруди та посилюють ППО.
В Україні неодноразово заявляли, що міст є законною ціллю для захисників. Подібні заяви робили президент Володимир Зеленський, керівник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.