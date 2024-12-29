Шторм в Черном море повредил заграждения россиян возле Крымского моста, - ВМС
Часть заграждений возле Крымского моста, которые построили оккупанты, вышла из строя. Причиной был мощный шторм в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Вследствие штормов еще в этом году в достаточно большом количестве вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию надо еще проверять. Но, по имеющейся информации, можно сделать выводы, что природа всегда вмешивается", - сказал он.
По словам спикера, Керченский пролив довольно динамичный, и при строительстве сооружений оккупанты пытались это учесть. Поэтому россияне строили возле Крымского моста параллельные сооружения, системы защиты и так называемые "заборы".
"Сезон штормов еще не закончился, еще как минимум 2-3 месяца будет продолжаться такая достаточно суровая погода в море", - добавил Плетенчук.
Он отметил, что такие изменения в системе заграждения оккупантов "вполне ожидаемы".
Крымский мост - цель для Украины
Построенный россиянами Крымский мост - это одна из главных логистических артерий оккупантов для поддержки своих войск на юге Украины.
В октябре 2022 года СБУ провела беспрецедентную операцию, атаковав Крымский мост. После того россияне пытаются обезопасить мост, в частности строят защитные сооружения и усиливают ПВО.
В Украине неоднократно заявляли, что мост является законной целью для защитников. Подобные заявления делали президент Владимир Зеленский, руководитель ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.
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