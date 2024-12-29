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Шторм в Черном море повредил заграждения россиян возле Крымского моста, - ВМС

Крым, Воскресенье 29 декабря 2024 16:43
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Шторм в Черном море повредил заграждения россиян возле Крымского моста, - ВМС Фото: заграждения возле Крымского моста вышли из строя из-за шторма в море (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть заграждений возле Крымского моста, которые построили оккупанты, вышла из строя. Причиной был мощный шторм в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Вследствие штормов еще в этом году в достаточно большом количестве вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию надо еще проверять. Но, по имеющейся информации, можно сделать выводы, что природа всегда вмешивается", - сказал он.

По словам спикера, Керченский пролив довольно динамичный, и при строительстве сооружений оккупанты пытались это учесть. Поэтому россияне строили возле Крымского моста параллельные сооружения, системы защиты и так называемые "заборы".

"Сезон штормов еще не закончился, еще как минимум 2-3 месяца будет продолжаться такая достаточно суровая погода в море", - добавил Плетенчук.

Он отметил, что такие изменения в системе заграждения оккупантов "вполне ожидаемы".

Крымский мост - цель для Украины

Построенный россиянами Крымский мост - это одна из главных логистических артерий оккупантов для поддержки своих войск на юге Украины.

В октябре 2022 года СБУ провела беспрецедентную операцию, атаковав Крымский мост. После того россияне пытаются обезопасить мост, в частности строят защитные сооружения и усиливают ПВО.

В Украине неоднократно заявляли, что мост является законной целью для защитников. Подобные заявления делали президент Владимир Зеленский, руководитель ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

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