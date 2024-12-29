Шторм в Черном море повредил заграждения россиян возле Крымского моста, - ВМС

Часть заграждений возле Крымского моста, которые построили оккупанты, вышла из строя. Причиной был мощный шторм в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Вследствие штормов еще в этом году в достаточно большом количестве вышли из строя, не выполняют свой функционал. Эту информацию надо еще проверять. Но, по имеющейся информации, можно сделать выводы, что природа всегда вмешивается", - сказал он.

По словам спикера, Керченский пролив довольно динамичный, и при строительстве сооружений оккупанты пытались это учесть. Поэтому россияне строили возле Крымского моста параллельные сооружения, системы защиты и так называемые "заборы".

"Сезон штормов еще не закончился, еще как минимум 2-3 месяца будет продолжаться такая достаточно суровая погода в море", - добавил Плетенчук.

Он отметил, что такие изменения в системе заграждения оккупантов "вполне ожидаемы".