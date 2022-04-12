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Шторм в Черном море обезопасил Одесскую область от десанта РФ, - ОК "Юг"

Фото: Одесса готова встретить врага (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ухудшение погодных условий на побережье Одесской области фактически сделало невозможным десантирование российских войск. Угроза ракетных ударов, однако, сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ОК "Юг" в Facebook.

Весенняя погода помогает защитникам Одессы. Тем не менее, оккупанты могут нанести удар по региону с оккупированного Крымского полуострова или морской акватории.

"В Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, следовательно, если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается", – говорится в сообщении.

Накануне в Одессе ряд домов оказался без газоснабжения. Потребителей отключили по соображениям безопасности после аварии на улице Средней.

К слову, Госспецсвязи предотвратила масштабную кибератаку на объекты энергетики Украины.

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