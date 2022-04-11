В Одессе из-за аварии в домах не будет газа: перечень адресов
В Одессе отключат газ (Виталий Носач РБК-Украина)
В Одессе из-за аварии на распределительном газопроводе на улице Средняя, 19, от газа отключат потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Сообщается, что отключение произойдет 13 апреля по следующим адресам:
- Комитетская, 14-А;
- Средняя, 22;
- Разумовская, 21;
- Мясоедовская, 24
- Разумовская, 31, 31А;
- Средняя, 10;
- Средняя, 10-А;
- Разумовская, 18, кв. 1;
- Разумовская, 10/12;
- Раскидайловской, 13;
- Серова, 48.
Ранее мы сообщали, что Одессу могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также мы писали, что в Одессе технику бизнесменов, которые поехали в Россию, передадут ВСУ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!