ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине предупредили масштабную кибератаку на объекты энергетики

Новина українською →
Украина, Вторник 12 апреля 2022 13:36
В Украине предупредили масштабную кибератаку на объекты энергетики Фото: хакеры атаковали объекты энергетики в Украине (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила масштабную кибератаку. Злоумышленники пытались вывести из строя объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CERT-UA.

Отмечается, что киберпреступники планировали использовать вредоносные программы Industroyer2 и CaddyWiper. Их замысел предусматривал вывод из строя нескольких инфраструктурных элементов энергетического предпрятия, а именно:

  • электрических подстанций - с помощью вредоносной программы Industroyer2. В то же время каждый файл содержал статически указанный набор уникальных параметров для соответствующих подстанций;
  • электронных вычислительных машин под управлением операционной системы Windows (компьютеров пользователей, серверов, а также автоматизированных рабочих мест АСУ ТП) - с помощью вредоносной программы разрушительного действия CaddyWiper;
  • серверного оборудования под управлением операционной системы Linux с помощью вредоносных скриптов-деструкторов;
  • активного сетевого оборудования.

Организация, которая была жертвой хакеров, подверглась двум атакам. Первая из них состоялась не позднее февраля 2022 года, а другая планировалась на вечер 8 апреля.

Напомним, СБУ разоблачила группу злоумышленников, которая атаковала государственные информресурсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака Служба безопасности Украины
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше