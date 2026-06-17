Штілерман назвав чотири умови для запуску антибалістичного щита

Готовність аеродинамічної частини

За словами Штілермана, він вирішив роз'яснити реальний етап роботи над проєктом, щоб уникнути викривленого переказу в медіа. Наразі ракета як така вже готова і повністю виконує команди керування.

"З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко й агресивно - саме так, як потрібно для збиття балістики. Це ми зробили", - пояснив головний конструктор.

Проте розробник підкреслив, що створена ракета є лише одним із елементів системи. Для реального перехоплення балістичних цілей її необхідно інтегрувати з командним центром, радарами та головкою самонаведення.

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Чотири компоненти для бойової роботи

Штілерман наголосив, що Збройні сили України зможуть збивати балістичні ракети лише тоді, коли оборонці матимуть у розпорядженні повний комплекс.

Для цього потрібні такі складові:

Головка самонаведення від провідної європейської компанії.

Інтеграція з C2-центрами (командними центрами).

Захищений канал передачі цілевказання та команд корекції (datalink), який є стійким до будь-якого РЕБ-придушення.

Інтегровані радари.

Зараз компанія Fire Point уже працює над кожним із цих чотирьох компонентів спільно з європейськими партнерами, щоб захистити небо над Україною та континентом.