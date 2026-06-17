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Штілерман назвав чотири умови для запуску антибалістичного щита

07:44 17.06.2026 Ср
2 хв
Як саме європейські партнери допоможуть перетворити українську ракету на вбивцю балістики?
aimg Катерина Коваль
Фото: співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман (Getty Images)

Український "антибалістичний щит" з точки зору аеродинаміки вже готовий. Водночас для реального збиття балістичних цілей ракети потребують інтеграції з іншими системами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного конструктора та співвласника оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана у соцмережі X.

Готовність аеродинамічної частини

За словами Штілермана, він вирішив роз'яснити реальний етап роботи над проєктом, щоб уникнути викривленого переказу в медіа. Наразі ракета як така вже готова і повністю виконує команди керування.

"З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко й агресивно - саме так, як потрібно для збиття балістики. Це ми зробили", - пояснив головний конструктор.

Проте розробник підкреслив, що створена ракета є лише одним із елементів системи. Для реального перехоплення балістичних цілей її необхідно інтегрувати з командним центром, радарами та головкою самонаведення.

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Чотири компоненти для бойової роботи

Штілерман наголосив, що Збройні сили України зможуть збивати балістичні ракети лише тоді, коли оборонці матимуть у розпорядженні повний комплекс.

Для цього потрібні такі складові:

  • Головка самонаведення від провідної європейської компанії.

  • Інтеграція з C2-центрами (командними центрами).

  • Захищений канал передачі цілевказання та команд корекції (datalink), який є стійким до будь-якого РЕБ-придушення.

  • Інтегровані радари.

Зараз компанія Fire Point уже працює над кожним із цих чотирьох компонентів спільно з європейськими партнерами, щоб захистити небо над Україною та континентом.

Нагадаємо, раніше головний конструктор Fire Point Денис Штілерман пояснював, що створена ракета повністю готова з точки зору аеродинаміки і виконує всі команди управління.

Водночас питання постачання ППО обговорювалося на найвищому рівні під час саміту лідерів Великої сімки (G7) у Франції. Західні союзники ухвалили рішення терміново передати Україні додаткові системи та далекобійну зброю для посилення захисту від повітряних атак.

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