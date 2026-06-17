Штилерман назвал четыре условия для запуска противоракетного щита

Готовность аэродинамической части

По словам Штилермана, он решил разъяснить реальный этап работы над проектом, чтобы избежать искаженного освещения в СМИ. На данный момент ракета как таковая уже готова и полностью выполняет команды управления.

"С точки зрения аэродинамики она полностью выполняет все команды управления, причем выполняет их жестко и агрессивно - именно так, как требуется для перехвата баллистических ракет. Это мы сделали", - пояснил главный конструктор.

Однако разработчик подчеркнул, что созданная ракета является лишь одним из элементов системы. Для реального перехвата баллистических целей её необходимо интегрировать с командным центром, радарами и головкой самонаведения.

Читайте также:Дешевая замена Patriot? Что известно об украинской Freya против баллистики

Четыре компонента для боевого применения

Штилерман подчеркнул, что Вооруженные силы Украины смогут сбивать баллистические ракеты только тогда, когда у военных будет в распоряжении полный комплекс.

Для этого необходимы следующие компоненты:

Головка самонаведения от ведущей европейской компании.

Интеграция с C2-центрами (командными центрами).

Защищенный канал передачи целевказания и команд коррекции (datalink), устойчивый к любому РЭБ-подавлению.

Интегрированные радары.

В настоящее время компания Fire Point уже работает над каждым из этих четырёх компонентов совместно с европейскими партнёрами, чтобы защитить небо над Украиной и континентом.