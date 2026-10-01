Штиль на АЗС. Скільки коштує бензин та дизель 1 жовтня та де заправитись дешевше

Станом на ранок 1 жовтня ціни на АЗС на пальне тримаються незмінними. У частині мереж вартість палива вже перейшла критичну межу у 100 грн, але є й доступніші заправки.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Ціни на пальне залишаються незмінними. Мережа SOCAR наразі тримає найвищі цінники: преміальний бензин та дизель - по 104 грн за літр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за літр.

У ОККО та WOG преміальний бензин та дизель по 102,90 грн за літр. За 95-й бензин у мережах доведеться заплатити 92,90-95,90 грн.

Найнижчі ціни наразі на UPG та державній "Укрнафті". Преміальний дизель тримається нижче критичної позначки у 100 грн - 99,90 грн за літр. 95-й бензин у мережах коштує 88,90-91,90 грн.

Фото: ціни на АЗС 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 42,90 грн

UPG