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Штиль на АЗС. Скільки коштує бензин та дизель 1 жовтня та де заправитись дешевше

07:28 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Штиль на АЗС. Скільки коштує бензин та дизель 1 жовтня та де заправитись дешевше Фото: скільки коштує пальне 1 жовтня (Getty Images)
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Станом на ранок 1 жовтня ціни на АЗС на пальне тримаються незмінними. У частині мереж вартість палива вже перейшла критичну межу у 100 грн, але є й доступніші заправки.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Ціни на пальне залишаються незмінними. Мережа SOCAR наразі тримає найвищі цінники: преміальний бензин та дизель - по 104 грн за літр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за літр.

У ОККО та WOG преміальний бензин та дизель по 102,90 грн за літр. За 95-й бензин у мережах доведеться заплатити 92,90-95,90 грн.

Найнижчі ціни наразі на UPG та державній "Укрнафті". Преміальний дизель тримається нижче критичної позначки у 100 грн - 99,90 грн за літр. 95-й бензин у мережах коштує 88,90-91,90 грн.

Штиль на АЗС. Скільки коштує бензин та дизель 1 жовтня та де заправитись дешевше
Фото: ціни на АЗС 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 1 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

Читайте також: Долар і євро значно подешевшали: курс НБУ на 1 жовтня і що посилює тиск на валютний ринок

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