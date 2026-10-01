Штиль на АЗС. Скільки коштує бензин та дизель 1 жовтня та де заправитись дешевше
Станом на ранок 1 жовтня ціни на АЗС на пальне тримаються незмінними. У частині мереж вартість палива вже перейшла критичну межу у 100 грн, але є й доступніші заправки.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на АЗС
Ціни на пальне залишаються незмінними. Мережа SOCAR наразі тримає найвищі цінники: преміальний бензин та дизель - по 104 грн за літр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за літр.
У ОККО та WOG преміальний бензин та дизель по 102,90 грн за літр. За 95-й бензин у мережах доведеться заплатити 92,90-95,90 грн.
Найнижчі ціни наразі на UPG та державній "Укрнафті". Преміальний дизель тримається нижче критичної позначки у 100 грн - 99,90 грн за літр. 95-й бензин у мережах коштує 88,90-91,90 грн.
Деталізація цін на АЗС 1 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 43,90 грн