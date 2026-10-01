Штиль на АЗС. Сколько стоит бензин и дизель 1 октября и где заправиться дешевле
По состоянию на утро 1 октября цены на АЗС на топливо держатся неизменными. В части сетей стоимость топлива уже перешла критическую границу в 100 грн, но есть и более доступные заправки.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на АЗС
Цены на топливо остаются неизменными. Сеть SOCAR сейчас держит самые высокие ценники: премиальный бензин и дизель - по 104 грн за литр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за литр.
У ОККО и WOG премиальный бензин и дизель по 102,90 грн за литр. За 95-й бензин в сетях придется заплатить 92,90-95,90 грн.
Самые низкие цены на UPG и государственной "Укрнафте". Премиальный дизель держится ниже критической отметки в 100 грн - 99,90 грн за литр. 95-й бензин в сетях стоит 88,90-91,90 грн.
Детализация цен на АЗС 1 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 43,90 грн