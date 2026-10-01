Штиль на АЗС. Сколько стоит бензин и дизель 1 октября и где заправиться дешевле

По состоянию на утро 1 октября цены на АЗС на топливо держатся неизменными. В части сетей стоимость топлива уже перешла критическую границу в 100 грн, но есть и более доступные заправки.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Цены на топливо остаются неизменными. Сеть SOCAR сейчас держит самые высокие ценники: премиальный бензин и дизель - по 104 грн за литр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за литр.

У ОККО и WOG премиальный бензин и дизель по 102,90 грн за литр. За 95-й бензин в сетях придется заплатить 92,90-95,90 грн.

Самые низкие цены на UPG и государственной "Укрнафте". Премиальный дизель держится ниже критической отметки в 100 грн - 99,90 грн за литр. 95-й бензин в сетях стоит 88,90-91,90 грн.

Фото: цены на АЗС 1 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 42,90 грн

UPG