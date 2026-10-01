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Штиль на АЗС. Сколько стоит бензин и дизель 1 октября и где заправиться дешевле

07:28 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Штиль на АЗС. Сколько стоит бензин и дизель 1 октября и где заправиться дешевле Фото: сколько стоит топливо 1 октября (Getty Images)
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По состоянию на утро 1 октября цены на АЗС на топливо держатся неизменными. В части сетей стоимость топлива уже перешла критическую границу в 100 грн, но есть и более доступные заправки.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Цены на топливо остаются неизменными. Сеть SOCAR сейчас держит самые высокие ценники: премиальный бензин и дизель - по 104 грн за литр, 95-й бензин - 94,90-97,90 грн за литр.

У ОККО и WOG премиальный бензин и дизель по 102,90 грн за литр. За 95-й бензин в сетях придется заплатить 92,90-95,90 грн.

Самые низкие цены на UPG и государственной "Укрнафте". Премиальный дизель держится ниже критической отметки в 100 грн - 99,90 грн за литр. 95-й бензин в сетях стоит 88,90-91,90 грн.

Штиль на АЗС. Сколько стоит бензин и дизель 1 октября и где заправиться дешевле
Фото: цены на АЗС 1 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 1 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

Читайте также: Доллар и евро значительно подешевели: курс НБУ на 1 октября и что усиливает давление на валютный рынок

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