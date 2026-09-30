Долар і євро значно подешевшали: курс НБУ на 1 жовтня і що посилює тиск на валютний ринок

На четвер, 1 жовтня, Національний банк України встановив нові офіційні курси долара та євро. Обидві валюти подешевшали порівняно з попереднім днем: долар – на 18 копійок, а євро – на 21 копійку.

Як змінилися офіційні курси валют та які фактори можуть посилювати тиск на валютний ринок України, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 1 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,68 грн. Напередодні, 30 вересня, американська валюта коштувала 44,86 грн. Таким чином, долар подешевшав на 18 копійок.

Офіційний курс євро на 1 жовтня становить 50,71 грн. 30 вересня європейська валюта коштувала 50,92 грн. За день курс знизився на 21 копійку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Торговельний дефіцит посилює тиск на валютний ринок

Як зазначає в коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, одним із ключових викликів для валютного ринку залишається значна різниця між імпортом та експортом України. За січень–серпень 2026 року імпорт товарів становив майже 66,3 млрд доларів, тоді як експорт – близько 26,6 млрд доларів. Таким чином, товарний дефіцит наблизився до 39,7 млрд доларів.

Це означає, що країна витрачає на закупівлю іноземних товарів значно більше валюти, ніж отримує від їхнього продажу за кордон. Відповідно, попит на валюту з боку імпортерів перевищує надходження від експортерів.

У жовтні розрив може збільшитися через традиційну активізацію імпорту наприкінці року. Бізнес формуватиме запаси товарів і комплектуючих, а енергетичні потреби країни можуть вимагати додаткових закупівель за кордоном.

Якщо світові ціни на пальне та інші енергоресурси зростатимуть, вартість імпорту може збільшитися навіть без суттєвого нарощування його фізичних обсягів.

Водночас можливості українського експорту залишаються обмеженими через воєнні ризики, пошкодження виробничих потужностей, логістичні проблеми та труднощі окремих галузей.

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