Штиль на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 15 липня

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Цінова стабільність: На паливному ринку України спостерігається "штиль" - мережі АЗС тримають ціни на бензин, дизель та автогаз на попередніх рівнях.

На паливному ринку України спостерігається "штиль" - мережі АЗС тримають ціни на бензин, дизель та автогаз на попередніх рівнях. Діапазон цін на А-95: Вартість стандартного бензину А-95 варіюється від 73,90 грн (в мережі "Укрнафта") до 78,90 грн (на OKKO, WOG та SOCAR).

Вартість стандартного бензину А-95 варіюється від 73,90 грн (в мережі "Укрнафта") до 78,90 грн (на OKKO, WOG та SOCAR). Автогаз: Найвигідніша пропозиція серед згаданих мереж залишається в "Укрнафті" - 38,40 грн/л, тоді як на решті АЗС ціна становить 41,90 грн/л.

Найвигідніша пропозиція серед згаданих мереж залишається в "Укрнафті" - 38,40 грн/л, тоді як на решті АЗС ціна становить 41,90 грн/л. Дизельне пальне: Ціни на звичайне ДП коливаються від 74,90 грн в "Укрнафті" до 79,90 грн на преміальних мережах.

Ціни на звичайне ДП коливаються від 74,90 грн в "Укрнафті" до 79,90 грн на преміальних мережах.

Фото: ціни на пальне 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 69,90 грн

ДП (Energy): 76,90 грн

ДП: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

У скільки обійдеться повний бак (50 літрів)?

Для більшості легкових автомобілів середній об’єм паливного бака становить 50 літрів. Розрахуємо вартість повної заправки найпопулярнішим бензином А-95 та автогазом (для порівняння):

Бензин А-95:

"Укрнафта": повний бак обійдеться у 3 695 грн.

OKKO / WOG / SOCAR: повний бак коштуватиме 3 945 грн.

Автогаз (LPG):

"Укрнафта": заправити 50 літрів газу можна за 1 920 грн.

OKKO / WOG / SOCAR: повний бак обійдеться у 2 095 грн.

Таким чином, заправка бензином на преміальних мережах АЗС порівняно з "Укрнафтою" коштуватиме водію на 250 гривень дорожче за кожні 50 літрів.