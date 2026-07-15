Штиль на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 15 липня

На паливному ринку України спостерігається цінова стабільність. Станом на 15 липня мережі АЗС тримають вартість бензину, дизеля та автогазу на попередніх рівнях.
Скільки доведеться заплатити за літр пального на заправках OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на пальне 15 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Для більшості легкових автомобілів середній об’єм паливного бака становить 50 літрів. Розрахуємо вартість повної заправки найпопулярнішим бензином А-95 та автогазом (для порівняння):
Бензин А-95:
Автогаз (LPG):
Таким чином, заправка бензином на преміальних мережах АЗС порівняно з "Укрнафтою" коштуватиме водію на 250 гривень дорожче за кожні 50 літрів.