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Штиль на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 15 липня

09:23 15.07.2026 Ср
2 хв
У скільки обійдеться заправити повний бак?
aimg Ірина Гамерська
Фото: які цінники на пальне на АЗС 15 липня (колаж РБК-Україна)

На паливному ринку України спостерігається цінова стабільність. Станом на 15 липня мережі АЗС тримають вартість бензину, дизеля та автогазу на попередніх рівнях.

Скільки доведеться заплатити за літр пального на заправках OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Цінова стабільність: На паливному ринку України спостерігається "штиль" - мережі АЗС тримають ціни на бензин, дизель та автогаз на попередніх рівнях.
  • Діапазон цін на А-95: Вартість стандартного бензину А-95 варіюється від 73,90 грн (в мережі "Укрнафта") до 78,90 грн (на OKKO, WOG та SOCAR).
  • Автогаз: Найвигідніша пропозиція серед згаданих мереж залишається в "Укрнафті" - 38,40 грн/л, тоді як на решті АЗС ціна становить 41,90 грн/л.
  • Дизельне пальне: Ціни на звичайне ДП коливаються від 74,90 грн в "Укрнафті" до 79,90 грн на преміальних мережах.

Фото: ціни на пальне 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 76,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

У скільки обійдеться повний бак (50 літрів)?

Для більшості легкових автомобілів середній об’єм паливного бака становить 50 літрів. Розрахуємо вартість повної заправки найпопулярнішим бензином А-95 та автогазом (для порівняння):

Бензин А-95:

  • "Укрнафта": повний бак обійдеться у 3 695 грн.
  • OKKO / WOG / SOCAR: повний бак коштуватиме 3 945 грн.

Автогаз (LPG):

  • "Укрнафта": заправити 50 літрів газу можна за 1 920 грн.
  • OKKO / WOG / SOCAR: повний бак обійдеться у 2 095 грн.

Таким чином, заправка бензином на преміальних мережах АЗС порівняно з "Укрнафтою" коштуватиме водію на 250 гривень дорожче за кожні 50 літрів.

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