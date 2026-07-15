Штиль на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 15 июля

На топливном рынке Украины наблюдается ценовая устойчивость. По состоянию на 15 июля сети АЗС удерживают стоимость бензина, дизеля и автогаза на предыдущих уровнях.
Сколько придется заплатить за литр горючего на заправках OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: цены на топливо 15 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Для большинства легковых автомобилей средний объем топливного бака составляет 50 л. Рассчитаем стоимость полной заправки самым популярным бензином А-95 и автогазом (для сравнения):
Бензин А-95:
Автогаз (LPG):
Таким образом, заправка бензином на премиальных сетях АЗС по сравнению с "Укрнафтой" будет стоить водителю на 250 гривен дороже каждые 50 литров.