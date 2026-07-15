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Долар вище психологічної межі, євро росте: "свіжий" курс в обмінниках та банках 15 липня

09:11 15.07.2026 Ср
2 хв
Долар в банках вже перетнув межу в 45 гривень
aimg Ірина Гамерська
Долар вище психологічної межі, євро росте: "свіжий" курс в обмінниках та банках 15 липня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Валютний ринок 15 липня розпочав день із нових коригувань: долар утримує позиції вище 45 гривень, а євро продовжує демонструвати впевнене зростання.

Як змінилися курси в касах популярних банків та обмінних пунктах і скільки сьогодні доведеться заплатити за "валютний запас" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Ситуація з доларом: Банки тримають середній курс продажу на рівні 45,04 грн, тоді як в обмінниках долар можна придбати трохи дешевше - в середньому по 44,85 грн.
  • Динаміка євро: Валюта продовжує дорожчати. Середній банківський курс продажу євро зріс до 51,62 грн (+14 коп), в обмінниках - 51,50 грн (+10 коп).
  • Найвигідніші пропозиції: Для купівлі долара найнижчий курс сьогодні зафіксовано в обмінниках (44,85 грн), серед банків - Monobank (45,04 грн).
  • Тенденції: Спостерігається поступове зростання цін на валюту як у касах банків, так і в обмінних пунктах. Найбільший приріст курсу (до 30 коп) помітно у карткових та касових операціях окремих банків, зокрема в ПУМБ та Monobank.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 15 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,85 (+5 коп) гривень для покупки та 44,74 (+9 коп) гривні для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за 51,50 (+10 коп) гривню, а здати - по 51,25 (+10 коп) гривні.

Долар вище психологічної межі, євро росте: &quot;свіжий&quot; курс в обмінниках та банках 15 липня

Фото: курс валют в обмінниках на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,04 (без змін) гривні, а купують - по 44,54 (+3 коп) гривні.

Євро в банках в середньому можна купити по 51,62 (+14 коп) гривні, а здати - по 50,86 (+5 коп) гривні.

Долар вище психологічної межі, євро росте: &quot;свіжий&quot; курс в обмінниках та банках 15 липня

Фото: курс валют в банках на 15 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (+6 коп) гривень, а карткою - 45,04 (без змін) гривні. Євро у відділеннях "Привату" сьогодні можна купити по 51,6 (+5 коп) гривні, а карткою - по 51,81 (+27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари в мобільному додатку по 45,05 (+10 коп) гривень, а карткою - 45,15 (+16 коп) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,70 (+20 коп) гривень, а карткою - 51,80 (+20 коп) гривень.

ПУМБ в касах продає долари по 45,20 (+10 коп) гривень, як і карткою - також 45,20 (+30 коп) гривень. Євро в касах банка можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,04 (+14 коп) гривні, а євро - по 51,80 (+27 коп) гривні.

Читайте також: Долар стрімко росте, євро додав в ціні: курс на 15 липня та коли будуть "нові гроші"

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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