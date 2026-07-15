Штиль на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 15 липня

Фото: які цінники на пальне на АЗС 15 липня (колаж РБК-Україна)

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На паливному ринку України спостерігається цінова стабільність. Станом на 15 липня мережі АЗС тримають вартість бензину, дизеля та автогазу на попередніх рівнях.

Скільки доведеться заплатити за літр пального на заправках OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.