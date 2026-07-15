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Штиль на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 15 июля

09:23 15.07.2026 Ср
2 мин
Во сколько обойдется заправить полный бак?
aimg Ирина Гамерская
Штиль на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 15 июля Фото: какие ценники на горючее на АЗС 15 июля (коллаж РБК-Украина)
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На топливном рынке Украины наблюдается ценовая устойчивость. По состоянию на 15 июля сети АЗС удерживают стоимость бензина, дизеля и автогаза на предыдущих уровнях.

Сколько придется заплатить за литр горючего на заправках OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Ценовая стабильность: На топливном рынке Украины наблюдается "штиль" - сети АЗС держат цены на бензин, дизель и автогаз на предыдущих уровнях.
  • Диапазон цен на А-95: Стоимость стандартного бензина А-95 варьируется от 73,90 грн (в сети "Укрнафта") до 78,90 грн (на OKKO, WOG и SOCAR).
  • Автогаз: Самое выгодное предложение среди упомянутых сетей остается в "Укрнафте" - 38,40 грн/л, в то время как на остальной АЗС цена составляет 41,90 грн/л.
  • Дизельное топливо: Цены на обычное ДТ колеблются от 74,90 грн в "Укрнафте" до 79,90 грн на премиальных сетях.
  • Штиль на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 15 июля

Фото: цены на топливо 15 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Во сколько обойдется полный бак (50 л)?

Для большинства легковых автомобилей средний объем топливного бака составляет 50 л. Рассчитаем стоимость полной заправки самым популярным бензином А-95 и автогазом (для сравнения):

Бензин А-95:

  • "Укрнафта": полный бак обойдется в 3695 грн.
  • OKKO/WOG/SOCAR: полный бак будет стоить 3 945 грн.

Автогаз (LPG):

  • "Укрнафта": заправить 50 литров газа можно за 1920 грн.
  • OKKO/WOG/SOCAR: полный бак обойдется в 2 095 грн.

Таким образом, заправка бензином на премиальных сетях АЗС по сравнению с "Укрнафтой" будет стоить водителю на 250 гривен дороже каждые 50 литров.

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