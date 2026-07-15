Штиль на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 15 июля

Фото: какие ценники на горючее на АЗС 15 июля (коллаж РБК-Украина)

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На топливном рынке Украины наблюдается ценовая устойчивость. По состоянию на 15 июля сети АЗС удерживают стоимость бензина, дизеля и автогаза на предыдущих уровнях.

Сколько придется заплатить за литр горючего на заправках OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" - читайте в материале РБК-Украина ниже.