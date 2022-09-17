Штайнмайер обещает бессрочную поддержку Украине: будет сколько это нужно

Как цитирует пресс-служба парламента слова Штайнмайера, Германия действует по убеждению, что Украина - это государство, на которое напали.

"Мы разделяем страдания миллионов украинцев и украинок, и наша помощь не закончится. Она не имеет сроков. Несмотря на экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается наше общество, мы будем и дальше вас поддерживать. Столько, сколько это будет нужно", - отметил немецкий президент.

В свою очередь Стефачук отметил, что происходящее на фронте является действительно переломным моментом.

"Есть несколько компонентов, которые этому способствовали. Во-первых, героизм украинской армии. Во-вторых, помощь наших партнеров, финансовая и военная. В-третьих, большое поднятие духа в обществе, в цивилизованном мире, что мы продемонстрировали, что можем победить в этой войне", - подчеркнул глава парламента.

Стефанчук призвал президента Германии содействовать принятию решений по военной помощи Украине, в частности, по поставке современного оружия.

Напомним, недавно министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин передаст Киеву больше оружия из-за его способности победить в войене.

Добавим, сегодня стало известно, что немецкое правительство одобрило продажу Украине 18 САУ RCH-155, но их поставка будет возможна не ранее 2025 года.

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