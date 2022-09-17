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Штайнмаєр обіцяє безстрокову підтримку Україні: буде скільки це потрібно

Фото: Руслан Стефанчук і Франк-Вальтер Штайнмаєр (rada.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина розділяє страждання мільйонів українців. Та обіцяє безстроково підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра під час зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком.

Як цитує прес-служба парламенту слова Штайнмаєра, Німеччина діє з переконання, що Україна - це держава, на яку напали.

"Ми розділяємо страждання мільйонів українців та українок, і наша допомога не закінчиться. Вона не має термінів. Попри економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми будемо й надалі вас підтримувати. Стільки, скільки це буде потрібно", - зазначив німецький президент.

Своєю чергою Стефачук зауважив, те, що зараз відбувається на фронті є справді переломним моментом.

"Є декілька компонентів, які цьому сприяли. По-перше, героїзм української армії. По-друге, допомога наших партнерів, фінансова та насамперед військова. По-третє, велике підняття духу у суспільстві, у цивілізованому світі, що ми продемонстрували, що можемо перемогти у цій війні", - підкреслив голова парламенту.

Стефанчук закликав президента Німеччини посприяти ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, зокрема у питанні постачання сучасної зброї.

Нагадаємо, нещодавно міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, Берлін передасть Києву більше зброї через його здатність перемогти у війні.

Додамо, сьогодні стало відомо, що німецький уряд схвалив продаж Україні 18 САУ RCH-155, але їх поставка буде можливою не раніше 2025 року.

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ГерманияШтайнмаєрВійськова допомога