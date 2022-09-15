Германия передаст Украине больше оружия из-за способности Киева победить, - министр экономики

Германия видит возможность победы демократии в Украине. Поэтому Берлин может отправить Киеву больше вооружения.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сейчас вы видите, что это может закончиться победой свободы и демократии", - заявил он.

Министр заявил, что Германия продолжит решать, какое оружие поставлять, обсуждая это с партнерами по НАТО, добавив, что "в рамках этого процесса, я знаю, что оружия будет больше".

Хабек сказал, что он и первый вице-премьер-министра Украины Юлия Свириденко на саммите G7 обсудили способы привлечения финансовой поддержки для восстановления Украины.

"Необходимо много денег. Больше денег, чем могут принести только государственные деньги. Нам нужен инструмент, фонд, который создаст сильную и стабильную возможность для компаний инвестировать", - заявил немецкий политик, добавив, что глобальный фонд мог бы объединить помощь частных инвесторов, банков и хедж-фондов.

Напомним, немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 единиц Marder, однако не поставила их в Украину из-за препятствий со стороны Берлина.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия в очередной раз отказывается от передачи танков и бронетранспортеров Украине, поскольку "ни одна страна еще не начала поставки такого вооружения западного образца для ВСУ".

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие решения со стороны Германии демонстрацией абстрактного страха.