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Интервью

Штайнмайер назвал безосновательной обеспокоенность тем, что Украина перестанет быть транзитером газа

НовостиПолитика    29.05.2018 - 14:53
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (wikimedia.org)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (wikimedia.org)

Штайнмайер заявил о стремлении Германии обеспечить транзит природного газа через Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безосновательной обеспокоенность тем, что Украина перестанет быть транзитером газа. Об этом он сообщил во время своего визита в Украину, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вы спрашивали о "Северном потоке-2". Вы не должны нас обвинять, если даже мы говорим о "Северном потоке", мы говорим также и о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что в Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину. Для этого и происходят переговоры. Они происходят не только с Украиной и Германией, но и с ЕС", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что эти переговоры в ближайшее время должны принести результат.

"Наибольшая обеспокоенность Украины в том, что она перестанет быть транзитером в будущем. Я думаю, что это безосновательные переживания", - добавил немецкий президент.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" может стать российским гибридным оружием, нацеленным на Евросоюз и НАТО, о чем в польском Сейме на Парламентской ассамблее НАТО заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Штайнмайер рассказал о переговорах о введении миротворцев на Донбасс Порошенко и Штайнмайер призвали освободить украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: Штайнмайер, Северный поток-2, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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