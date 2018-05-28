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Премьер Польши назвал "Северный поток-2" гибридным оружием против ЕС и НАТО

НовостиЭнергетика    28.05.2018 - 13:14
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com premierrp)
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com premierrp)

Руководство Польши в очередной раз раскритиковало строительство "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" может стать российским гибридным оружием, нацеленным на Евросоюз и НАТО. Об этом в польском Сейме на Парламентской ассамблее НАТО заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает wPolityce.

В частности, Моравецкий отметил, что "Северный поток-2" представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы.

"Это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности", - подчеркнул он.

По его мнению, газопровод "Северный поток" ранее позволил РФ накопить средства для агрессии против Украины и Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что "Северный поток-2" может получить недостающие разрешения до конца лета. Предполагается, что власти России, Швеции и Дании примут решение по строительству газопровода в ближайшие месяцы.  

 

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Теги публикации: Польша, газопровод, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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