Штайнмаєр заявив про прагнення Німеччини забезпечити транзит природного газу через Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав безпідставними занепокоєння щодо того, що Україна припинить бути транзитером газу. Про це він повідомив під час свого візиту до України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ви запитували про "Північний потік-2". Ви не повинні нас звинувачувати, якщо навіть ми говоримо про "Північний потік", ми говоримо також і про майбутнє та безпеку України. Ви бачили, що в Німеччині є зусилля забезпечити транзит природного газу через Україну. Для цього і відбуваються переговори. Вони відбуваються не лише з Україною та Німеччиною, але й з ЄС", - заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що ці переговори найближчим часом мають принести результат.

"Найбільша занепокоєність України в тому, що вона припинить бути транзитером у майбутньому. Я думаю, що це безпідставні переживання", - додав німецький президент.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік-2" може стати російською гібридною зброєю, націленою на Євросоюз і НАТО, про що в польському Сеймі на Парламентській асамблеї НАТО заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.