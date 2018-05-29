Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Штайнмаєр назвав безпідставними занепокоєння щодо того, що Україна припинить бути транзитером газу

НовиниПолітика    29.05.2018 - 14:53
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (wikimedia.org)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (wikimedia.org)

Штайнмаєр заявив про прагнення Німеччини забезпечити транзит природного газу через Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав безпідставними занепокоєння щодо того, що Україна припинить бути транзитером газу. Про це він повідомив під час свого візиту до України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ви запитували про "Північний потік-2". Ви не повинні нас звинувачувати, якщо навіть ми говоримо про "Північний потік", ми говоримо також і про майбутнє та безпеку України. Ви бачили, що в Німеччині є зусилля забезпечити транзит природного газу через Україну. Для цього і відбуваються переговори. Вони відбуваються не лише з Україною та Німеччиною, але й з ЄС", - заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що ці переговори найближчим часом мають принести результат.

"Найбільша занепокоєність України в тому, що вона припинить бути транзитером у майбутньому. Я думаю, що це безпідставні переживання", - додав німецький президент.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік-2" може стати російською гібридною зброєю, націленою на Євросоюз і НАТО, про що в польському Сеймі на Парламентській асамблеї НАТО заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Штайнмаєр розповів про переговори щодо введення миротворців на Донбас Порошенко і Штайнмайер закликали звільнити українських політв'язнів у РФ
Теги публікації: Штайнмайер, Северный поток-2, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top