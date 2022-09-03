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Штайнмайер дал "добро". Украина и Германия согласовали кандидатуру нового посла в Берлине

Новина українською →
Германия, Суббота 03 сентября 2022 09:49
Штайнмайер дал "добро". Украина и Германия согласовали кандидатуру нового посла в Берлине Фото: новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Наталия Гурковская

Новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев. Его кандидатуру в Берлине уже одобрили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение Макеева на должность украинского посла. Он подписал официальное соглашение.

Что известно о дипломате

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками. Ранее Макеев работал в том числе в Берлине и Берне.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 9 июля уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.

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