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Штайнмаєр дав "добро". Україна та Німеччина погодили кандидатуру нового посла у Берліні

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Німеччина, Субота 03 вересня 2022 09:49
Штайнмаєр дав "добро". Україна та Німеччина погодили кандидатуру нового посла у Берліні Фото: новим послом України у Німеччині стане Олексій Макєєв (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Наталія Гурковська

Новим послом України у Німеччині стане Олексій Макєєв. Його кандидатуру у Берліні вже схвалили.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився на призначення Макєєва на посаду українського посла. Він підписав офіційну угоду.

Що відомо про дипломата

З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією RTL, дипломат добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макєєв працював у тому числі в Берліні та Берні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.

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