Штайнмаєр про заклики до перемир'я: несправедливий мир Путіна може викликати лише нову війну
Несправедливий мир між Росією та Україною, який хоче укласти президент РФ Володимир Путін, може призвести лише до нової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра під час спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Багато людей вимагають припинення війни, перемир'я, а ви сказали, пане президент (Зеленський - ред.), що Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю вашу думку, істинного миру не буде без справедливості і несправедливий мир, який може укласти Путін, може викликати тільки нову війну", - заявив президент ФРН.
Штайнмаєр також наголосив, що його країна засуджує ескалацію, "часткову мобілізацію" та анексію українських територій Росією.
Нагадаємо, 25 жовтня Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну.
Він провів переговори з Зеленським, під час яких було порушено питання постачання зброї для України.
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