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Штайнмаєр про заклики до перемир'я: несправедливий мир Путіна може викликати лише нову війну

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Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 22:45
Штайнмаєр про заклики до перемир'я: несправедливий мир Путіна може викликати лише нову війну Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Несправедливий мир між Росією та Україною, який хоче укласти президент РФ Володимир Путін, може призвести лише до нової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра під час спільного брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Багато людей вимагають припинення війни, перемир'я, а ви сказали, пане президент (Зеленський - ред.), що Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю вашу думку, істинного миру не буде без справедливості і несправедливий мир, який може укласти Путін, може викликати тільки нову війну", - заявив президент ФРН.

Штайнмаєр також наголосив, що його країна засуджує ескалацію, "часткову мобілізацію" та анексію українських територій Росією.

Нагадаємо, 25 жовтня Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну.

Він провів переговори з Зеленським, під час яких було порушено питання постачання зброї для України.

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