Штайнмайер о призывах к перемирию: несправедливый мир Путина может вызвать только новую войну

Несправедливый мир между Россией и Украиной, который хочет заключить президент РФ Владимир Путин, может привести только к новой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Многие требуют прекращения войны, перемирия, а вы сказали, господин президент (Зеленский - ред.), что Украина хочет достичь справедливого мира. Я разделяю ваше мнение, истинного мира не будет без справедливости и несправедливый мир, который может заключить Путин, может вызвать только новую войну", - заявил президент ФРГ.

Штайнмайер также подчеркнул, что его страна осуждает эскалацию, "частичную мобилизацию" и аннексию украинских территорий Россией.