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Штайнмайер о призывах к перемирию: несправедливый мир Путина может вызвать только новую войну

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Киев, Вторник 25 октября 2022 22:45
Штайнмайер о призывах к перемирию: несправедливый мир Путина может вызвать только новую войну Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Несправедливый мир между Россией и Украиной, который хочет заключить президент РФ Владимир Путин, может привести только к новой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Многие требуют прекращения войны, перемирия, а вы сказали, господин президент (Зеленский - ред.), что Украина хочет достичь справедливого мира. Я разделяю ваше мнение, истинного мира не будет без справедливости и несправедливый мир, который может заключить Путин, может вызвать только новую войну", - заявил президент ФРГ.

Штайнмайер также подчеркнул, что его страна осуждает эскалацию, "частичную мобилизацию" и аннексию украинских территорий Россией.

Напомним, 25 октября Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину.

Он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых был поднят вопрос поставок оружия для Украины.

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