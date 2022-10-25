Штайнмаєр провів понад годину у бомбосховищі під Черніговом під час тривоги

Під час візиту до України у вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів півтори години у бомбосховищі у Корюківці Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста німецького радіо ARD.
"Федеральний президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. На 1,5 години йому доводиться шукати укриття у бомбосховищі", - написала вона.
За даними прес-секретаря Штайнмайєра Серстіна Гаммеліна, він поспілкувався з мешканками Корюківки, які опинилися в одному укритті з президентом ФРН.
"Ми стикаємося з цим майже щодня!" - розповіли жінки Штайнмаєру, визнавши, що часто просто ігнорують сигнал тривоги.
Як повідомлялось, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до України у вівторок, 25 жовтня.
Також Штайнмаєр звернувся з посланням до українців. Окрім того, голова ФРН побував у Корюківці Чернігівської області, де вже був роком раніше. Тут 1, 2 і 9 березня 1943 року німецькі солдати вбили близько 7 тисяч людей, а саме місто спалили.
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