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Штайнмайер провел больше часа в бомбоубежище под Черниговом во время тревоги

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (twitter.com/BPrSprecherin)
Автор: Наталия Гурковская

Во время визита в Украину во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище в Корюковке Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста немецкого радио ARD.

"Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище", - написала она.

По данным пресс-секретаря Штайнмайера Серстин Гаммелин, он пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались в одном укрытии с президентом ФРГ.

"Мы сталкиваемся с этим почти каждый день!" - рассказали женщины Штайнмайеру, признав, что часто просто игнорируют сигнал тревоги.

Как сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.

Также Штайнмайер обратился с посланием к украинцам. Кроме того, глава ФРГ побывал в Корюковке Черниговской области, где уже был годом ранее. Здесь 1, 2 и 9 марта 1943 года немецкие солдаты убили около 7 тысяч человек, а сам город сожгли.

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