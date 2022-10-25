Президент Німеччини звернувся із посланням до українців: нові деталі приїзду Штайнмаєра

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який прибув до України у вівторок, 25 жовтня, звернувся з посланням до українців. Також голова ФРН побував у Корюківці Чернігівської області, де вже був роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря президента Керстін Гаммелін.

"Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному відношенні", - заявив він.

І водночас Штайнмаєр звернувся до всіх німців.

"Давайте ніколи не забувати, що ця війна означає для людей тут (в Україні, - ред.)! Попри всі тягарі, які приносить війна і нам у Німеччині - давайте на хвилинку подивимося очима українців, тоді ми знаємо, що їм потрібна наша повна солідарність і підтримка - доти, поки це необхідно, - додав він. - Це також питання якнайшвидшого відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонту електромереж, водопроводів, систем опалення, усунення вузьких місць у подачі електроенергії".

Як пише Spiegel, після прибуття до Києва, Штайнмаєр вирушив до північної України. Доїхавши потягом до Чернігова, він автомобілем дістався міста Корюківка, де вже був рік тому.

Відомо, що Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський звернуться до муніципалітетів та міст Німеччини із закликом укласти короткострокові партнерські відносини. Для цього й розмови тет-а-тет вони знову повернуться до Києва.

Чим відома Корюківка Чернігівської області

У місті Корюківка 1, 2 та 9 березня 1943 року німецькі солдати вбили всіх мешканців. На той момент чисельність населення міста становила близько 7 тисяч осіб, а саму Корюківку спалили.

Ця трагедія в матеріалах Нюрнберзького процесу згадується як наймасовіше знищення місцевого населення на окупованих територіях за весь період Другої світової війни. Більшість убитих тоді людей у ​​Корюківці - діти, жінки та старі. Таким жорстоким способом німці відреагували на знищення німецького гарнізону, який дислокувався в Корюківці.