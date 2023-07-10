Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів у рамках допомоги на тлі триваючої військової агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Німеччини телеканалу ZDF .

Штайнмаєр водночас назвав правильною позицію Німеччини, яка є учасницею Конвенції щодо касетних боєприпасів. Однак у цій ситуації "вона не повинна ставати на заваді" Штатам.

Також президент ФРН вважає, що уряд країни не повинен "вставати на шляху союзників".

Говорячи про триваючу військову агресію Кремля, Штайнмайєр звернув увагу, що війна в Україні "може завершитися хоч завтра", якщо РФ вишле своїх солдатів назад.

У цьому контексті німецький президент наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку країн-союзників.

"Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоб вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України", - сказав він.

Позиція ФРН щодо касетних боєприпасів для України

Німеччина серед інших країн є підписантом міжнародної угоди про заборону касетних боєприпасів. Нагадаємо, що загалом на 2022 рік до відповідної Конвенції долучилися 123 країни. При цьому ані США, ані Україна, ані тим більше РФ не є підписантами цього документа.

7 липня США оголосили черговий пакет військової допомоги для України на понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Як зазначив американський президент Джо Байден, касетні боєприпаси дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ.

Після цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН не постачатиме касетні боєприпаси Україні. Вона наголосила, що Німеччина є учасницею Конвенції щодо касетних боєприпасів.

Проте 8 липня Німеччина змінила думку щодо передачі Україні таких снарядів. Як заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, хоча ФРН проти використання касетних боєприпасів, проте у разі України йдеться про захист і звільнення своєї території.