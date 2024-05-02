Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста

В Україні не визначено спеціальних місць, де можуть видавати повістки. Це означає, що їх можуть вручати в громадських місцях де завгодно: просто на вулиці, біля магазинів, держпавних установ. Це повністю законно. Вручати такий документ мають уповноважені на це особи.

Що треба знати про можливе вручення повісток на блокпостах, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Повістки на блокпостах: що потрібно знати

З прийняттям нового закону про мобілізацію у громадян виникають нові обов’язки. Якщо до прийняття цього Закону форма і зміст повістки визначались Постановою Кабінету Міністрів України, то зараз обов’язкові реквізити повістки передбачили законом, зауважує Антон Маринич.

У повістці про виклик до ТЦК та СП зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка; найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку; мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки; місце, день і час явки за викликом; підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку; реєстраційний номер повістки; роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

З обов’язкових реквізитів прибрали "Розпорядження відповідного ТЦК та СП про оповіщення", що по суті спрощує оформлення такої повістки, зауважує адвокат.

Фото: Явка за врученою на блокпосту повісткою обов’язкова протягом 7 або 10 днів (Getty Images)

Коли треба з'явитися до ТЦК після вручення повістки

Законом надано повноваження службовим особам ТЦК, а також національній поліції здійснювати перевірку військово-облікових документів осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Громадянин зобов’язаний пред’явити такий документ, щоб уповноважена особа могла його прочитати.

"За таких обставин при перевірці документів на блок-посту громадянам можуть вручати повістки", – каже він.

Якщо повістку вручено і ви розписалися в ній, але не можете з’явитись на дату вказану у повістці, в такому випадку поважними причинами неприбуття можуть бути:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть його близького родича;

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути.

Попри наявність поважних причин, явка за такою повісткою обов’язкова протягом 7 днів або 10 днів, в залежності чи повідомляв він про поважні причини неявки, додає співрозмовник.

"Як закріплено у законі, у разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом прямого звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, який не перевищує 7 календарних днів. Кабмін ще розробляє порядок вручення повісток, і можливо буде деталізована процедура такого вручення", – пояснює фахівець Nota Group.