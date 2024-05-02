Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
В Україні не визначено спеціальних місць, де можуть видавати повістки. Це означає, що їх можуть вручати в громадських місцях де завгодно: просто на вулиці, біля магазинів, держпавних установ. Це повністю законно. Вручати такий документ мають уповноважені на це особи.
Що треба знати про можливе вручення повісток на блокпостах, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.
Повістки на блокпостах: що потрібно знати
З прийняттям нового закону про мобілізацію у громадян виникають нові обов’язки. Якщо до прийняття цього Закону форма і зміст повістки визначались Постановою Кабінету Міністрів України, то зараз обов’язкові реквізити повістки передбачили законом, зауважує Антон Маринич.
У повістці про виклик до ТЦК та СП зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
- найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;
- мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- місце, день і час явки за викликом;
- підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
З обов’язкових реквізитів прибрали "Розпорядження відповідного ТЦК та СП про оповіщення", що по суті спрощує оформлення такої повістки, зауважує адвокат.
Фото: Явка за врученою на блокпосту повісткою обов’язкова протягом 7 або 10 днів (Getty Images)
Коли треба з'явитися до ТЦК після вручення повістки
Законом надано повноваження службовим особам ТЦК, а також національній поліції здійснювати перевірку військово-облікових документів осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Громадянин зобов’язаний пред’явити такий документ, щоб уповноважена особа могла його прочитати.
"За таких обставин при перевірці документів на блок-посту громадянам можуть вручати повістки", – каже він.
Якщо повістку вручено і ви розписалися в ній, але не можете з’явитись на дату вказану у повістці, в такому випадку поважними причинами неприбуття можуть бути:
- перешкода стихійного характеру;
- хвороба громадянина;
- воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;
- смерть його близького родича;
- інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути.
Попри наявність поважних причин, явка за такою повісткою обов’язкова протягом 7 днів або 10 днів, в залежності чи повідомляв він про поважні причини неявки, додає співрозмовник.
"Як закріплено у законі, у разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки шляхом прямого звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, який не перевищує 7 календарних днів. Кабмін ще розробляє порядок вручення повісток, і можливо буде деталізована процедура такого вручення", – пояснює фахівець Nota Group.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня 2024 року. Він встановлює низку додаткових обов’язків для українців. Ми писали, кому не треба йти до ТЦК відповідно до нових вимог.
Також невдовзі після прийняття закону тижня Міноборони України опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію. Стало відомо, чи будуть забирати водійські права у ухилянтів.
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