Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках помощи на фоне продолжающейся военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Германии телеканалу ZDF .

Штайнмайер в то же время назвал правильной позицию Германии, которая является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам. Однако в настоящей ситуации "она не должна воспрепятствовать" Штатам.

Также президент ФРГ считает, что правительство страны не должно "вставать на пути союзников".

Говоря о продолжающейся военной агрессии Кремля, Штайнмайер обратил внимание, что война в Украине "может завершиться хоть завтра", если РФ вышлет своих солдат назад.

В этом контексте немецкий президент указал на важность дальнейшей поддержки Украины со стороны стран-союзников.

"Если же Украина прекратит обороняться или мы не позаботимся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, это станет концом Украины", - сказал он.

Позиция ФРГ о кассетных боеприпасах для Украины

Германия в числе ряда других стран является подписантом международного соглашения о запрете кассетных боеприпасов. Напомним, что в целом на 2022 год к соответствующей Конвенции присоединились 123 страны. При этом ни США, ни Украина, ни тем более РФ не являются подписантами этого документа.

7 июля США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение.

Как отметил американский президент Джо Байден, кассетные боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.

После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине. Она подчеркнула, что Германия является участником Конвенции по кассетным боеприпасам.

Однако 8 июля Германия изменила мнение о передаче Украине таких снарядов. Как заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, хотя ФРГ против использования кассетных боеприпасов, но в случае Украины речь идет о защите и освобождении своей территории.