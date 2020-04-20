В штате Нью-Йорк разрешили жениться по видеосвязи

В американском штате Нью-Йорк в связи с карантином из-за коронавируса разрешили заключать официальные браки по видеосвязи. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Глава штата издал соответствующее распоряжение.

"Я издаю распоряжение, которое позволяет жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяет служащим проводить церемонии с помощью видеосвязи", - написал он.

Напомним, в Соединенных Штатах от коронавирус COVID-19 умерли 40 449 человек. Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 людей приходится на штат Нью-Йорк. США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и количеством смертей.

Ранее, 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США вероятно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.