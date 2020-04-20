У штаті Нью-Йорк дозволили одружитися через відеозв'язок

В американському штаті Нью-Йорк у зв'язку з карантином через коронавірус дозволили укладати офіційні шлюби через відеозв'зв'язок. Про це Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

Глава штату видав відповідне розпорядження.

"Я видаю розпорядження, яке дозволяє жителям Нью-Йорка отримувати свідоцтво про шлюб віддалено і дозволяє службовцям проводити церемонії з допомогою відеозв'зв'язку", - написав він.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах від коронавірус COVID-19 померли 40 449 осіб. Майже половина померлих від COVID-19 - 18 298 людей припадає на штат Нью-Йорк. США займають перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом і кількістю смертей.

Раніше, 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що епідемія коронавірус у США ймовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.